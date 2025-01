Quinteros promete um Grêmio intenso e aguerrido: "Com as características que temos, podemos fazer"

Novo técnico tricolor foi apresentado nesta segunda-feira (6). André Ávila / Agencia RBS

A sala de imprensa do CT Luiz Carvalho ficou lotada na tarde desta segunda-feira (6) com a presença de membros da imprensa, direção do Grêmio e os demais integrantes da comissão técnica de Gustavo Quinteros. Por quase 30 minutos, o novo treinador falou com clareza sobre seus planos para recolocar o Tricolor entre os protagonistas no Brasil.

Em sua primeira resposta, o argentino falou sobre a pressão que encontrará em Porto Alegre por ter que substituir Renato Portaluppi no comando do Grêmio:

— Sabemos que estamos substituindo um grande treinador, uma referência e alguém que deu muitas coisas importantes ao clube. É um desafio grande o substituir.

Quinteros explicou que, entre os primeiros passos deste início de trabalho, reformular o grupo de jogadores é tratado como a primeira tarefa. O técnico revelou as prioridades que enxerga para a janela de transferências. As laterais, mais um volante e um outro atacante para o lugar que era de Soteldo são as urgências. E também a chegada de mais um zagueiro estão em alta na lista de desejos.

— Não sei o número exato (de reforços). Estamos tentando substituir os que saíram. E fazendo reuniões com a direção. Precisamos de laterais, um volante e um extremo para substituir a Soteldo. E aí também um zagueiro. Procuramos jogadores com o tamanho para jogarem no Grêmio — explicou.

Quinteros mostrou estar bem informado do estilo de jogo que o torcedor gremista também prefere. O técnico prometeu que sua equipe será intensa, aguerrida e que buscará o gol do adversário durante os 90 minutos. Mas para construir esse time, será necessário muito trabalho durante a pré-temporada.

— As equipes que dirigi têm uma característica que gosto. Que é a intensidade, com jogadores comprometidos em termos uma equipe agressiva e sólida defensivamente. Temos que dar a eles todas as ferramentas. Treinamento e preparação física. Com as características que temos, podemos fazer (isto) — comentou e complementou:

— Estamos tentando incorporar reforços que também deem isso para termos uma equipe assim. Teremos que trabalhar muito na preparação, na recuperação, com muitas viagens, para que os jogadores se sintam fortes e possam enfrentar as partidas ao máximo.

Questionado sobre a disputa do octacampeonato gaúcho, Quinteros disse entender a expectativa da torcida pelo título. E que além do Gauchão, o clube também dará ênfase na chance de conquistar a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil.

