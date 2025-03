O brother deve ser consagrado como líder da semana no programa desta noite, com o anúncio de Tadeu Schmidt.

Como foi a prova?

Resta um

Como será a dinâmica da semana

No sábado (8), será realizada a prova do anjo e, no domingo (9), o Big Fone toca pela manhã. Quem atender será levado à loja secreta. À noite, ocorre a formação do paredão triplo, com prova bate-volta. Na terça-feira (11), o 10º jogador será eliminado.