Vuaden fala sobre arbitragem de fora do RS no Gre-Nal: "Não é uma situação confortável" 

Desde 1981 um Gre-Nal do Gauchão não tinha um árbitro de fora do Rio Grande do Sul. A honra e a responsabilidade de quebrar a marcar será de Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina. Ele foi o escolhido pela Comissão de Arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol para apitar a primeira partida da final, no sábado (8).