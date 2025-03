Gre-Nal 445 pode ter a temperatura mais alta da história

Realizado há 116 anos, o Gre-Nal deste sábado (8) poderá ser disputado com a temperatura mais alta da história do clássico.

O duelo da final do Gauchão 2025 está marcado para as 17h45min, na Arena. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Porto Alegre pode chegar aos 39ºC na tarde de sábado .

Além disso, a sensação térmica no entorno da Arena deve ser mais alta em razão da presença de grandes construções (estádio, Freeway e viaduto da BR-448) e pouca arborização.

Histórico

Conforme a MetSul Meteorologia, o recorde ocorreu em 9 de fevereiro de 2014 . O Gre-Nal válido pela fase classificatória do Gauchão foi disputado sob a temperatura de 38ºC , mesmo iniciando às 19h30min.

O duelo na Arena terminou empatado em 1 a 1, com gols de Barcos, para o Grêmio, e Fabrício, para o Inter.

A MetSul também registrou o clássico 319, no Beira-Rio, com temperatura de 37,3ºC . O jogo realizado em 23 de dezembro de 1992 terminou 0 a 0.

Despedida do Olímpico, em 2012, também foi marcada pelo forte calor.

Ainda há o clássico de despedida do Estádio Olímpico , em 2 de dezembro 2012 . Naquela tarde, a temperatura em Porto Alegre atingiu 35,7ºC . O Gre-Nal 390 terminou em 2 a 2.

Famoso pelo desfecho e por tudo que lhe envolvia, o Gre-Nal do Século , disputado em 12 de fevereiro de 1989 , também foi em um dia de forte calor. Entretanto, a temperatura naquele dia marcou 32,2 ºC .

Gre-Nal do Século foi disputado com temperatura de 32,2ºC.

Os Gre-Nais mais quentes

