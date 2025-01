Gustavo Quinteros fala sobre desafio de treinar o Grêmio: "Confio que vamos formar uma equipe que seja capaz de ganhar"

Treinador posa ao lado do vice de futebol e do diretor da pasta. Marco Souza / Agência RBS

O técnico Gustavo Quinteros foi apresentado nesta segunda-feira (6) como novo comandante do Grêmio para a temporada de 2025. Argentino naturalizado boliviano, Quinteros foi campeão nacional com o Vélez Sarsfield-ARG no ano passado.

— Nesse processo (de saída), apareceram opções de Brasil e outros países. A melhor opção, pois gosto do futebol brasileiro e meu objetivo era dirigir aqui, era o Grêmio. Tenho a mesma ilusão que todos os torcedores. Estivemos de acordo com todos os objetivos. Confio que vamos formar uma equipe que seja capaz de ganhar — disse em seus primeiros momentos como treinador do Tricolor.

O novo comandante também falou sobre os reforços que pediu ao presidente Alberto Guerra e à direção.

— Estão trabalhando para contratar jogadores. Às vezes, os jogadores chegam rápido, outros demoram. O ideal era ter a maioria do plantel por agora, mas vamos nos próximos dias vendo os atletas chegando. Estamos buscando zagueiros, volantes, extremos, laterais. Essas são as posições mais urgentes. Não podemos cometer erros para enfrentar a quantidade de partidas — finalizou.

O Grêmio se reapresenta na próxima quarta-feira (8). A estreia no Gauchão será na segunda quinzena de janeiro contra Brasil-Pel, fora de casa.