Horóscopo do dia para Leão: veja a previsão completa

Nesta quarta (08), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de junho a 22 de agosto

É importante descobrir a utilidade que as pessoas têm na sua vida, porém, sem incorrer no equívoco de as tratar como objetos que podem ser substituídos, caso deixem de cumprir sua função útil. As pessoas são melhores do que isso.