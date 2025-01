Rede foi balançada no começo do confronto. Angelo Pieretti / Grêmio

O Grêmio venceu o Porto Vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira (8), e se classificou à próxima fase da Copinha 2025.

Aos 13 minutos do primeiro tempo, Viery lançou para Hiago, que se movimentou por trás do zagueiro, dominou de cabeça e chutou cruzado para o fundo do gol, abrindo o placar para os guris gremistas.

Na metade da primeira etapa, Alysson Edward se machucou e deu lugar a Jardiel, artilheiro da última Copa São Paulo. Antes do intervalo, nos acréscimos, Gabriel Mec quase ampliou, mas o goleiro adversário fez uma grande defesa.

Na etapa complementar, o Porto Vitória tentou um abafa para empatar o duelo. Aos 21 minutos, a equipe do Espírito Santo perdeu um gol incrível, quase sem goleiro.

O Grêmio teve chances de ampliar, mas o placar se manteve magro. No final, Hiago foi derrubado de forma violenta dentro da área, mas a arbitragem não marcou pênalti.

Com o resultado, os guris do Tricolor chegaram a seis pontos, contra três do próprio adversário desta segunda rodada. Outros times do grupo, Atlético Guaratinguetá e Vitória da Conquista, estão com somente um e não podem mais ultrapassar os gaúchos.

O Grêmio encerra sua participação na fase de grupos no sábado (11), quando enfrenta o Atlético Guaratinguetá. A partida ocorra às 13h.

*Produção: Nikolas Mondadori