O juiz estreou no clássico no ano passado, quando o Inter venceu o Grêmio por 1 a 0, pelo Brasileirão, em Curitiba. Abaixo, Zero Hora relembra como foi a atuação de Ramon Abatti Abel no Gre-Nal 442.

Partida tranquila e sem confusões

O dia 22 de junho de 2024 entrou para a história de Ramon Abatti Abel. Foi quando o árbitro catarinense apitou o maior clássico gaúcho pela primeira vez na carreira.

Foi um Gre-Nal atípico. Longe de Porto Alegre, por conta da enchente que assolou o RS no mês anterior, com Arena e Beira-Rio ainda indisponíveis para uso. A pressão, no entanto, se manteve, como é tradicional no clássico.

Atípico também por ter sido uma partida tranquila, sem grandes confusões ou polêmicas. Demoraram 21 minutos para Ramon marcar a primeira falta, em um carrinho de Bustos em Gustavo Nunes.

Na segunda falta, aos 26, o primeiro cartão — para Geromel por falta em Wesley. Na sequência, Fernando foi advertido por falta em Pavon.

Ao todo, foram cinco cartões amarelos — três para um lado, dois para outro: Geromel, Gustavo Nunes, Dodi (G); Fernando, Bustos (I).

O único gol do jogo saiu aos 18 minutos do segundo tempo. Marchesín cortou com o pé, a bola subiu e Vitão se impôs sobre Geromel, cabeceou, a bola desviou em Gustavo Martins, a quem a arbitragem creditou o gol contra.

Elogio do especialista

Após o clássico em Curitiba, Diori Vasconcelos, colunista de Zero Hora, especialista em arbitragem, considerou que Ramon Abatti Abel "deu show de arbitragem" na partida:

— Ele não inventou, tomou as decisões que precisavam ser tomadas, deu cartões necessários e não deu nenhum desnecessário. Não picotou o jogo e teve o controle disciplinar ao longo dos 90 minutos.

