João Fonseca sofre, mas avança em Indian Wells

A bandeira do Brasil tremulou nesta quinta-feira (6) na Califórnia. E não foi apenas pelo forte vento. Foi também porque João Fonseca venceu o britânico Jacob Fearnley por 2 a 1 (6/2, 1/6 e 6/3), pela primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells.

Agora, ele enfrentará o britânico Jack Draper, número 14 do mundo. A partida deve ser disputada no sábado (8). O brasileiro é o atual número 80, uma posição à frente do adversário que derrotou.

Este é o segundo torneio deste nível que o carioca de 18 anos disputa. No ano passado, chegou à segunda rodada no saibro de Madri. Os Masters só ficam atrás dos Grand Slam em nível de importância.

O jogo

O dia estava bom para empinar pipa na Califórnia devido ao forte vento. A ventania era tanto em que dois pontos foram interrompidos por causa dela. Em um deles, uma toalha voou para dentro da quadra. No outro, foi o boné de Fonseca que saiu da cabeça para o chão.

Fonseca dominou o primeiro set do começo ao fim. Não teve o saque ameaçado em nenhum momento. Começou o jogo quebrando o saque de Fearnley logo no primeiro game. Ainda repetiria a dose mais uma vez para fechar a parcial em 6 a 2. As facilidades acabaram nesse momento.

Os papéis se inverteram no segundo set. João seguiu com baixo aproveitamento no primeiro saque, mas dessa vez perdeu o controle dos pontos.

Fearnley adotou postura mais agressiva e dominou a parcial. O brasileiro chegou a demorar mais de oito minutos para confirmar um dos seus saques. O esforço não foi suficiente.

Ele teve sete break points contra si. Salvou cinco deles. Sem ameaçar o adversário quando recebia o saque, perdeu o set por 6 a 1.

A partida teve nos seus dois terços inicias poucas trocas de bola devido à agressividade dos tenistas. Na última parcial, os rallys ficaram mais longos. João teve dificuldades para confirmar o saque e logo foi quebrado no segundo game.

No quarto, Fearnley suou para confirmar a vantagem. Foram mais de nove minutos de disputa, no game mais longo do jogo. Porém, sua direita prevaleceu e ele abriu 3 a 1.

No sexto game, João voltou para o jogo. Com uma dupla falta de Fearnley, João quebrou o saque do adversário, 3 a 3. Sem maiores complicações, João confirmou o saque e, pela primeira vez, ficou na frente no terceiro set com 4 a 3.

O britânico voltou a errar na mesma quantidade do primeiro set. João quebrou o seu saque e fez 5 a 3.

Premiação

João embolsou US$37.650 (R$ 216 mil) por chegar à segunda rodada. O campeão do torneio arrecadará ao todo US$ 1,2 milhão (R$ 6,9 milhões).

Outros brasileiros

A participação do Brasil na chave de simples começou na quarta-feira. Thiago Wild sofreu, mas venceu o francês Alexandre Muller por 2 a 1 (4/6, 7/5 e 7/6 (8/6). Muller bateu João Fonseca no Rio Open.

Na segunda rodada, Wild enfrentará o grego Stefanos Tsitsipas, nono do mundo. A partida será nesta sexta-feira (7), sem horário definido ainda.

No feminino, Bia Haddad Maia entra direto na segunda rodada. Ela enfrentará a vencedora da partida entre a britânica Sonay Kartal, número 83 do mundo, e a americana Varvara Lepchenko, número 124 do ranking. O duelo ocorrerá nesta quinta.

Possíveis adversários

O caminho será árduo para João Fonseca. Em uma terceira rodada, um possível adversário é o canadense Felix Auger Aliassime.

As oitavas de final podem ser contra o americano Taylor Fritz, quarto tenista na lista da ATP. As quartas podem ser contra o russo Andrey Rublev, vencido por Fonseca no Australian Open, ou o americano Ben Shelton.

Uma semifinal poderia ser contra Novak Djkovic ou o espanhol Carlos Alcaraz. Na final, Daniil Medvedev, da Rússia, e Alexander Zverev, da Alemanha, são possíveis adversários.