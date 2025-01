Grêmio faz oferta por Cuellar

Cuellar tem 32 anos e está na mira do Grêmio Al Shabab / Divulgação

O Grêmio segue os trabalhos para reforçar o meio-campo de olho em 2025. O Tricolor enviou, nos últimos dias, uma oferta para contratar Gustavo Cuellar, 32 anos, do Al-Shabab FC.

A negociação, no entanto, é considerada difícil, já que Cuellar é peça importante do clube árabe. O contrato com o Al-Shabab FC tem validade até junho de 2026.

A tentativa de contar com Cuellar não tem relação com a possibilidade de Villasanti ser negociado com outro clube. A ideia do Grêmio é tornar o meio de campo um setor com peças de qualidade em abundância.

O modelo de jogo de Quinteros também se beneficiaria de ter uma parceria Villasanti e Cuellar como volantes, dois jogadores de bom poder de marcação e também com qualidade técnica para chegar ao campo de ataque.