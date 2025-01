Meia revelado no Grêmio é anunciado como reforço de clube do Paraná

Jovem de 20 anos disputou duas partidas pelo time profissional. Renan Jardim / Grêmio/Divulgação

O Maringá anunciou no início da tarde desta quarta-feira (8) a contratação do meia Bruno Cheron. Formado nas categorias de base do Grêmio, o atleta de 20 anos estava livre no mercado desde a virada do ano depois de não ter aceitado renovar o contrato com o Tricolor.

Inicialmente, a ideia da diretoria gremista era ter permanecido com o jovem, que chegou a ser capitão do time sub-20. Porém, como não houve um acordo salarial, junto do lateral José Guilherme, o jogador foi afastado dos trabalhos de novembro até o fim do vínculo.

Nascido em Montenegro, o jovem participou de alguns treinos com o elenco profissional em 2024, tendo disputado duas partidas ainda no início da temporada, quando o Tricolor escalou uma equipe alternativa contra o São Luiz, pela Recopa Gaúcha, e o The Strongest, na altitude de La Paz, pela fase de grupos da Libertadores.

O contrato de Cheron com o clube paranaense, que disputa a Série C, tem duração até 2027.

— A expectativa aqui no Maringá é de conquistarmos muitas coisas boas, concluirmos os objetivos traçados no ano e acredito muito no projeto, esse foi um dos motivos de eu vir para o clube, pois vejo que com o projeto posso evoluir no futebol profissional e ajudar o time e dar um próximo passo na minha carreira — declarou ao site oficial do Maringá.

