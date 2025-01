Grêmio adapta planejamento e volta a mirar estrangeiros para reforçar o time

Gustavo Quinteros (C) ajudou a adaptar planejamento do Grêmio no mercado. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Os primeiros dias de Gustavo Quinteros no Grêmio estão ajudando a moldar o que será o time e o grupo de jogadores para 2025. E uma das adaptações que ocorreu no planejamento dá novos rumos aos movimentos que o clube faz no mercado. Mesmo com nove estrangeiros no elenco, limite máximo liberado pela CBF, o Tricolor não vai mais priorizar brasileiros na busca por reforços.

Alterada para 2024, a regra da CBF para competições nacionais passou a permitir a utilização de nove atletas nascidos fora do Brasil por partida. Os campeonato organizados pela Conmebol não contam com limite de estrangeiros. Mesmo assim, por um pedido de Quinteros, o Grêmio não vai deixar de buscar atletas nascidos fora do Brasil. O técnico deu sua opinião durante as reuniões de trabalho que aconteceram nos últimos dias e afirmou que fará a gestão da questão durante o ano.

Até maio, o Grêmio ainda teria uma posição na lista de estrangeiros aberta. Kannemann, que se recupera de uma lesão no quadril, perderá os primeiros meses de 2025, o que permitirá que a nova comissão técnica utilize Marchesín, Villasanti, Cristaldo, Monsalve, Aravena, Arezo, Pavon e Braithwaite sem restrições.

Com essa adaptação no planejamento, o leque de opções para a direção prospectar reforços aumentou nos últimos dias. É o caso de Cuellar, alvo do Tricolor. O volante colombiano recebeu proposta, e existe a expectativa de acerto. Mesmo com a vinda de mais um jogador para a função, a ideia do Grêmio é de não abrir mão de Villasanti.

O planejamento é que os dois estrangeiros formem a dupla de volantes titular para o início do ano. O sueco Eliasson também é um jogador em negociação, mas essa situação ainda deve levar mais tempo até a conclusão das tratativas.

Ainda no meio-campo, Quinteros também citou a ideia de testar uma formação com Monsalve e Cristaldo juntos. Um deles atuaria pelo lado do campo. Aravena e Braithwaite completariam esse esboço de ataque.

Apesar do planejamento do Grêmio de trazer mais estrangeiros, o mercado pode auxiliar o clube a seguir dentro do limite. A imprensa do Exterior noticiou uma série de sondagens por jogadores do atual elenco gremista. Na Argentina, Marchesín passou a citado como alvo do Boca Juniors para o mercado de janeiro. Situação que também contemplaria Pavon, que apareceu como alvo de Talleres e Independiente.

Na imprensa paraguaia, o empresário de Villasanti afirmou que o Palmeiras teria interesse na contratação do volante. A situação é monitorada pelo Grêmio, mas ainda sem nenhuma formalização por parte dos paulistas.

A lista de estrangeiros do Grêmio:

Marchesín (argentino)

Kannemann (argentino)*

Villasanti (paraguaio)

Cristaldo (argentino)

Monsalve (colombiano)

Aravena (chileno)

Arezo (uruguaio)

Pavon (argentino)

Braithwaite (dinamarquês)

* Só deve voltar a jogar em maio