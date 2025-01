Quem é Gustavo Cuellar, volante que negocia com o Grêmio

Cuellar tem contrato com o Al-Shabab até 2026. Reprodução / @AlShababSaudiFC

O volante Gustavo Cuellar é o novo alvo do Grêmio na janela de transferências. O colombiano de 32 anos, atualmente no Al-Shabab, da Arábia Saudita, tem em mãos uma proposta do Tricolor para a temporada 2025.

Nascido em Barranquilla, Cuellar iniciou sua carreira no país natal, porém em outra cidade. O jogador é cria do Deportivo Cali, equipe pela qual estreou em 2009, aos 17 anos. Na época, também passou a ser chamado para as seleções de base da Colômbia.

Em 2014, de volta a Barranquilla, ele assinou com o Junior. Lá foi protagonista da equipe no título colombiano e teve seu primeiro chamado para a seleção principal. Este desempenho chamou a atenção do Flamengo, que o contratou em 2016.

No Rio de Janeiro, o volante colombiano se tornou rapidamente um dos xodós da torcida rubro-negra por sua forte marcação, qualidade na distribuição de bola e liderança dentro de campo.

Sendo assim, Cuellar fez parte do time de 2019, campeão do Brasileirão e da Libertadores. Entretanto, se transferiu para o Al-Hilal antes das semifinais da competição continental contra o Grêmio.

Rival de Quinteros

Cuellar frequentou a seleção colombiana até março de 2022, quando foi convocado pela última vez. Foi vestindo a camisa dos Cafeteros que ele chamou a atenção do técnico Gustavo Quinteros, que o enfrentou quando comandava Equador e Bolívia.

Após deixar o Flamengo, o volante rumou para o futebol árabe, onde defendeu o Al-Hilal e, atualmente, o Al-Shabab. No clube de Riade, ele participou de oito jogos nesta temporada — 50% das partidas da equipe.

