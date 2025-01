Grêmio define três amistosos na pré-temporada; conheça as datas

O Grêmio definiu as datas dos primeiros testes da pré-temporada de 2025. O primeiro amistoso ou jogo-treino acontecerá já no dia 13 de janeiro. O segundo trabalho contra um adversário também está marcado, com previsão de ocorrer no dia 17. E há a expectativa de um terceiro amistoso, para o dia 19 deste mês.