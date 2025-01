Villasanti com conjuntivite e primeiro contato com Quinteros: o começo da pré-temporada do Grêmio

Novo treinador e elenco conversaram pela primeira vez. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O volante Villasanti foi a grande ausência do primeiro dia oficial de pré-temporada do Grêmio nesta quarta-feira (8). Assim como todo o elenco profissional, o jogador se apresentou no CT Luiz Carvalho, mas foi liberado pelo departamento médico depois de ter sido diagnosticado com um quadro de conjuntivite.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o paraguaio foi examinado dentro do próprio carro para não ter contato com os companheiros no vestiário. Constatada a inflamação na região dos olhos, foi dispensado para voltar para casa e será reavaliado na quinta-feira (9) para saber se tem condições de ser reintegrado aos trabalhos.

Apesar do problema clínico, há garantia de que o atleta estará presente nos treinamentos, até pelo fato de não ter sido apresentada nenhuma oferta oficial de compra pelo Palmeiras. Outra ausência foi o goleiro Adriel, que retornou de empréstimo do Bahia e das férias com um desconforto muscular.

O restante dos atletas passou por exames médicos e testes físicos, como avaliações de mobilidade, funcionalidade, força e potência, além do teste isocinético. Também houve o primeiro contato com o técnico Gustavo Quinteros, além dos novos componentes do departamento de futebol, como o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto.

O grupo volta a trabalhar nesta quinta-feira em dois turnos. Antes, pela manhã, haverá uma cerimônia no Hotel Deville, na zona norte de Porto Alegre, que contará com a presença de dirigentes, conselheiros e sócios.

A estreia no Gauchão ocorre apenas no dia 22 de janeiro, contra o Brasil de Pelotas, fora de casa. Até lá, a intenção é agendar três amistosos de preparação.

