Taiwan detecta 11 balões chineses em seus arredores

Taiwan detectou 11 balões chineses em seus arredores em um período de 24 horas, informou nesta sexta-feira (7) o Ministério da Defesa desse território com governo próprio, reivindicado por Pequim.

Além dos balões, as forças de defesa de Taiwan detectaram cinco aviões e seis embarcações do Exército chinês perto do seu território, segundo o boletim ministerial.