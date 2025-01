João Fonseca vence argentino e entra na chave principal do Australian Open 

Vitória foi garantida por 2 sets a 0. Peter Staples / ATP Tour/Divulgação

João Fonseca segue fazendo história e está na chave principal do Australian Open. O brasileiro de 18 anos venceu o argentino Thiago Tirante por 2 sets a 0, com parciais 6/4 e 6/1, em 01h14min de partida, em Melbourne, na Austrália.

Com o resultado, Fonseca entra na fase principal do primeiro Grand Slam do ano. Ele terá como adversário o russo Andrey Rublev, atual número 9 do ranking mundial.

Quem é João Fonseca?

Com apenas 18 anos, o carioca vai disputar pela primeira vez um Major como profissional. Ele tentou em Wilbledon e no US Open, mas ficou pelo caminho no qualifying. Como juvenil, já foi campeão do Aberto dos Estados Unidos.

A primeira vitória como profissional em um campeonato da ATP foi em 2024, justamente em casa, no Rio Open. Ele também se tornou o primeiro tenista nascido em 2006 a chegar às quartas de final de um ATP 500.

João Fonseca é o 113º no ranking da ATP e chegar até a fase principal do Australian Open pode colocá-lo no top 100.

Australian Open

Disputado desde 1905, o Australian Open já teve diferentes nomes e sedes. O torneio costuma abrir a temporada de tênis, como o primeiro Grand Slam do ano.

A maior campeã da competição é a australiana Margaret Court, com 11 títulos. Entre os homens, Novak Djokovic lidera a lista, com 10 títulos.

Os atuais líderes do ranking mundial, vencedores do ano passado são a bielorrussa Aryna Sabalenka e o italiano Jannik Sinner.

Sorteio do Australian Open

No primeiro Grand Slam da carreira, João Fonseca vai enfrentar o russo Andrey Rublev, atual número 9 do mundo.

O país terá três representantes na chave masculina: além de Fonseca, Thiago Monteiro e Thiago Wild também estarão na disputa, além de Bia Haddad no feminino. Confira os confrontos: