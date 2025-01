Big Day: participantes do "BBB 25" serão anunciados nesta quinta-feira; veja como acompanhar

Participantes do "BBB 25" serão anunciados nesta quinta-feira (9). Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

É chegada a hora: a lista dos participantes que estarão no Big Brother Brasil 2025 será revelada nesta quinta-feira (9).

Conforme a TV Globo, brothers e sisters serão anunciados a partir dos intervalos de Tieta, no Vale a Pena Ver de Novo. O apresentador Tadeu Schmidt estará acompanhado do time da Rede BBB, direto da casa mais vigiada do Brasil.

O BBB 25 começa na próxima segunda-feira (13), após a exibição do capítulo da novela Mania de Você.

Onde assistir?

A divulgação dos participantes do BBB 25 vai acontecer ao longo da programação da TV Globo. O público também poderá acompanhar no Globoplay.

O que já se sabe sobre o "BBB 25"?

A edição, que comemora as bodas de prata do programa e os 60 anos da TV Globo, promete surpreender o público com as novidades no formato da atração, que terá cem dias de confinamento.

Também haverá novidade no formato do programa. Os participantes entrarão na disputa em duplas, com laços já formados, como familiares e amigos. O reality também terá a participação de ex-BBBs na cobertura, como Beatriz Reis e Gil do Vigor.

Essa lógica afetará as dinâmicas tradicionais do jogo, como as provas e paredões. Para o elenco "camarote", nomes como Daniele Hypólito e Gracyanne Barbosa foram cotadas como possíveis participantes. Entretanto, a confirmação do elenco será feita apenas no Big Day.

Novidades

Além disso, as dinâmicas e a interação com o público serão ampliadas com novas possibilidades no big fone, castigo do monstro, poder curinga e perde e ganha.

Outra mudança é a saída de Boninho da direção de gênero da emissora. No lugar dele, Rodrigo Dourado assume o o comando do entretenimento, com a missão de manter o reality no topo. A direção geral do programa, antes de Dourado, fica a cargo de Angélica Campos.

Decoração especial

A casa do BBB 25 vai ganhar uma ambientação que homenageia as histórias já contadas e ainda por contar pela Globo. Inspirada na "Fábrica de Sonhos", a decoração celebra os 60 anos da emissora.

Apresentadores e marcas

Tadeu Schmidt segue como o apresentador principal, enquanto ex-BBBs retornam ao programa em funções diversas. Beatriz Reis é uma das apresentadoras dos flashes da Globo, e Giovanna Pitel estará no Mesacast BBB, enquanto Gil do Vigor estará à frente do Bate-Papo BBB.

Nomes como Thiago Oliveira, Ceci Ribeiro, Ed Gama e Vitor diCastro completam o time de apresentadores de atrações relacionadas ao programa.

A parceria com anunciantes será ainda mais destacada nesta edição. As marcas poderão personalizar o quarto do líder, além de participar de momentos estratégicos, como a entrada dos participantes na casa.

Bodas de prata

Em dezembro, a Globo começou a divulgar chamadas para a 25ª temporada, no clima de bodas de prata do reality.

No filme, exibido nos intervalos da programação, Tadeu Schmidt conduz uma cerimônia, exaltando momentos históricos do programa, com a presença de ex-BBBs como Arthur Aguiar, Fiuk, Thelma, Gleici, Ana Paula, Fernanda Bande, e outros nomes que marcaram a história do reality.