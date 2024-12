Gil do Vigor e Ceci Ribeiro vão comandar o "Bate-papo BBB" em 2025. TV Globo / Divulgação

Um dos momentos mais aguardados por quem acompanha o Big Brother Brasil é a primeira entrevista com o participante eliminado da semana no Bate-papo BBB. Em 2025, quem comandará a atração é a dupla Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Os dois serão responsáveis por conduzir a conversa com o eliminado, ao vivo, depois das noites decisivas do reality.

Desde que deixou o BBB 21, o economista Gil do Vigor não só deu início ao PhD nos Estados Unidos como passou a apresentar quadros nos programas Mais Você e Pequenas Empresas & Grandes Negócios. Seu mais novo desafio na televisão é recebido com honra por ele:

— O bate-papo com o eliminado é um momento muito importante em que as pessoas esperam para ver as reações dos eliminados, os seguidores, os percentuais e tudo mais. Então, é uma grande responsabilidade. Eu vou dar tudo de mim. Estou estudando bastante e me preparando para que eu consiga suprir essa expectativa — disse ele, conforme material de divulgação da Globo. — Precisa ter uma empatia. Nós que vivemos essa experiência entendemos que aquele momento é de muito choque, de descompressão. Você está começando a ter contato com a realidade.

Dupla de Gil, Ceci Ribeiro começou sua carreira no rádio e, em agosto deste ano, fez sua estreia em rede nacional no Bate-papo Estrela da Casa, depois de 15 anos comandando programas de entretenimento na TV Integração, afiliada Globo em Minas Gerais. A apresentadora destaca a importância da experiência no reality musical para ocupar o posto no BBB 25.

— Com certeza o melhor de ter feito esse formato no Estrela da Casa foi conhecer e trabalhar com a equipe do programa, que é a mesma do BBB e é de pessoas incríveis. Eu aprendi muito com eles, e foi muito divertido todo o processo. Então, agora, eu vou estar muito mais à vontade — garantiu. — Quando eu soube que minha dupla seria o Gil eu quase desmaiei. Estou sem acreditar até agora, para ser sincera. O Gil é uma das maiores personalidades que o BBB já revelou, uma pessoa que leva educação, revolução, autenticidade e alegria para as pessoas, e eu vou ter o privilégio de conviver com ele.