Globo nega fraude em votação do "BBB 25" após denúncias de uso de bots

Emissora afirma que monitora votação permanentemente com auxílio de algoritmos e de inteligência artificial. TV Globo / Reprodução

A TV Globo se manifestou após a repercussão de suspeitas de fraude na votação do Big Brother Brasil 25, levantadas por fãs do programa nas redes sociais. Em comunicado, a emissora negou irregularidades.

A eliminação de Aline Patriarca, com 51,73% dos votos, em um paredão que teria registrado 200 milhões de interações gerou desconfiança entre internautas. Vídeos divulgados por perfis no X sugerem o uso de aplicativos automatizados — como um programa chamado "Auto BBB", supostamente compartilhado via Telegram por apoiadores de Renata — para aumentar artificialmente os votos.

A Globo negou qualquer problema no sistema de votação. Em nota, a emissora afirmou que "não há qualquer indício de que votos realizados por robôs ou outros mecanismos de fraude impactem as votações de paredão do BBB".

A empresa acrescentou que realiza "investimentos constantes" em suas plataformas e que conta com uma equipe especializada em segurança cibernética. A plataforma de votação, segundo o comunicado, tem a segurança certificada por uma auditoria externa independente.

Ainda de acordo com a nota, a Globo afirma monitorar permanentemente as curvas de votação com o auxílio de algoritmos e ferramentas de inteligência artificial.

"Utilizamos diferentes mecanismos para garantir a segurança da votação, dentre eles, o captcha. Além dele, há outras camadas de segurança no nosso sistema, que inclusive se apoiam em recursos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, capazes de rapidamente identificar um robô e neutralizá-lo", diz o texto.

Leia a nota na íntegra: