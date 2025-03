Enquete "BBB 25": Eva, Delma ou Vinícius, vote em quem você quer eliminar

Eva, Delma e Vinícius participam do 11º paredão do "BBB 25". TV Globo / Divulgação

O 11º paredão do BBB 25 está formado: Eva, Delma e Vinícius disputam a preferência do público. O participante mais votado será eliminado neste domingo (30), seguindo o "modo turbo" em que o programa se desenvolve desde quinta-feira (27).

Enquete do paredão do BBB 25

Zero Hora realiza uma enquete não oficial para saber a preferência do público neste paredão. A apuração funciona como um termômetro do resultado, que será conhecido no domingo, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.

Como foi a formação de paredão

Vinícius já estava na berlinda desde quinta-feira (27) por ter perdido uma rodada extra da prova do líder. Em reinado reduzido devido ao "modo turbo" (veja cronograma abaixo), Mayke já havia colocado três nomes na mira do líder — Delma, Daniele Hypolito e Diego Hypolito —, mas na sexta-feira (28), indicou Delma ao paredão.

Em seguida, os demais participantes votaram na sala. Eva teve seis votos, só um a mais do que Daniele Hypolito (veja dinâmica abaixo), e está no paredão. É bom lembrar que João Pedro estava imune por ter vencido a prova do anjo.

Para quem foram os votos

Diego Hypólito votou na Eva

Eva votou na Daniele Hypólito

Vinícius votou na Eva

João Gabriel votou na Daniele Hypólito

Renata votou na Daniele Hypólito

Guilherme votou na Eva

Daniele Hypólito votou na Eva

João Pedro votou na Daniele Hypólito

Vilma votou na Daniele Hypolito

Vitória Strada votou na Eva

Delma votou na Eva

Dinâmica da semana "modo turbo"

Uma movimentação atípica vai marcar a semana do BBB 25, da TV Globo. Ou melhor, duas. São duas formações de paredão, duas eliminações e duas provas do líder até a próxima terça (1°). O programa entra no chamado "modo turbo" nesta reta final.

Delma, Eva ou Vinicius será eliminado no domingo (30). No mesmo dia, os participantes disputam uma nova prova do líder e formam outro paredão. Um dos indicados à berlinda será eliminado na terça-feira.

Veja o cronograma da semana