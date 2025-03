Quem vai sair do "BBB 25"? Enquetes indicam eliminado no 11º paredão

Eva, Delma e Vinícius participam do 11º paredão do "BBB 25". TV Globo / Divulgação

O público está dividido entre quem deve ser o próximo a sair do BBB 25. Compõem o paredão Eva, Delma e Vinícius. Um dos participantes será eliminado neste domingo (30).

Enquetes realizadas por diferentes portais (veja parciais abaixo) medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste paredão.

Conforme levantamentos consultados, Eva desponta como a principal candidata a ser eliminada.

No entanto, com cerca de 750 mil votos até o início de tarde deste sábado (29), a enquete do Uol mostra uma possível divisão do público. Vinícius aparece como favorito a deixar o BBB 25 neste paredão, mas com uma diferença de apenas quatro pontos percentuais para Eva.

Já quem está na torcida por Delma pode se tranquilizar: a sister é a que aparece com a menor chance de deixar a casa mais vigiada do Brasil — ao menos neste domingo.

É bom lembrar que as enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.

Resultados parciais das enquetes BBB 25

Veja os resultados das enquetes de diferentes sites, por volta das 13h30 deste sábado (29):

Enquete GZH

Eva : 50,7%

: 50,7% Delma : 15,1%

: 15,1% Vinícius: 34,2%

Enquete Uol

Eva : 44,54%

: 44,54% Delma : 6,64%

: 6,64% Vinícius: 48,81%

Enquete Extra

Eva : 55,16%

: 55,16% Delma : 9,97%

: 9,97% Vinícius: 34,87%

Enquete Folha de S.Paulo

Eva : 52%

: 52% Delma : 19%

: 19% Vinícius: 29%

Enquete O Povo

Eva : 50,61 %

: 50,61 % Delma : 17,78 %

: 17,78 % Vinícius: 31,61 %

Como foi a formação de paredão

Vinícius já estava na berlinda desde quinta-feira (27) por ter perdido uma rodada extra da prova do líder. Em reinado reduzido devido ao "modo turbo" (veja cronograma abaixo), Maike já havia colocado três nomes na mira do líder — Delma, Daniele Hypolito e Diego Hypolito. Na sexta-feira (28), confirmou a indicação de Delma ao paredão.

Em seguida, os demais participantes votaram na sala. Eva teve seis votos, só um a mais do que Daniele Hypolito (veja dinâmica abaixo), e está no paredão. É bom lembrar que João Pedro estava imune por ter vencido a prova do anjo.

Para quem foram os votos

Diego Hypólito votou na Eva

Eva votou na Daniele Hypólito

Vinícius votou na Eva

João Gabriel votou na Daniele Hypólito

Renata votou na Daniele Hypólito

Guilherme votou na Eva

Daniele Hypólito votou na Eva

João Pedro votou na Daniele Hypólito

Vilma votou na Daniele Hypolito

Vitória Strada votou na Eva

Delma votou na Eva

Dinâmica da semana "modo turbo"

Uma movimentação atípica vai marcar a semana do BBB 25, da TV Globo. Ou melhor, duas. São duas formações de paredão, duas eliminações e duas provas do líder até a próxima terça (1°). O programa entra no chamado "modo turbo" nesta reta final.

Delma, Eva ou Vinicius será eliminado no domingo (30). No mesmo dia, os participantes disputam uma nova prova do líder e formam outro paredão. Um dos indicados à berlinda será eliminado na terça-feira.

Veja o cronograma da semana

27/3: prova do líder

28/3: prova do anjo e formação do paredão

30/3: eliminação, prova do líder e formação de novo paredão

1º/4: resultado da berlinda