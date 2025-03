João Pedro ganha o anjo no "BBB 25" e entra em discussão após a prova

Vitória Strada discutiu com João Pedro no BBB 25. Globoplay / Reprodução

João Pedro ganhou a prova do anjo desta sexta-feira (28), do Big Brother Brasil. O colar é autoimune, por isso ele não poderá ser votado ou indicado ao 11º paredão da temporada. À noite os brothers definirão o paredão no programa ao vivo, durante o "modo turbo" do reality.

A prova foi disputada em duplas. Com um canhão, uma pessoa teria que arremessar uma pelúcia e a outra deveria pegá-lo com um cesto. Nas semifinais foram cinco lançamentos para cada dupla e, na final, 10 lançamentos.

A final foi disputada entre as duplas Guilherme e Vitória e João Gabriel e João Pedro. Os gêmeos venceram e duelaram em uma fase final para decidir quem seria o anjo, vencida por João Pedro.

Briga após a prova do anjo do BBB 25

Depois da prova, teve treta na casa. João Pedro colocou Vitória Strada no castigo do monstro. O novo anjo justificou a escolha dizendo que a sister o barrou de sua festa. A gaúcha logo retrucou: "porque você me colocou no paredão, né?".

João Pedro não gostou e disse que Vitória falou mal dele pelas suas costas, soltando um "fala na cara", retrucado com um "respeito é bom e todo mundo merece".

Sem surpreender ninguém, logo Guilherme entrou na briga. O irmão do anjo também entrou na discussão.

Como foi a prova

A partir de um sorteio, Eva ganhou um veto e deu a Joselma, que por sua vez, foi sorteada em seguida e retribuiu. Vinícius já está no paredão como consequência da prova do líder e não participou

A disputa começou com a dupla 1, Guilherme e Vitória Strada, contra a dupla 2, Vilma e Renata. Depois, a dupla 3, João Gabriel e João Pedro, contra a dupla 4, Daniele e Diego Hypolito.

Como será o "modo turbo"?

Na quinta (27), Maike e Diego Hypolito foram a dupla vencedora da primeira etapa da 11ª prova do líder da edição. Depois, os brothers se enfrentaram na segunda fase da disputa que teve o Maike como campeão.

Por fim, eles precisaram escolher dois participantes para competirem em uma rodada extra, correndo o risco de ir ao paredão. Vinícius perdeu a disputa para João Gabriel, e já está na berlinda desta semana.

Além disso, Maike irá indicar mais um participante nesta sexta, escolhendo entre Daniele Hypolito, Delma e Diego Hypolito, que estão na mira. O paredão triplo será formado pela pessoa mais votada pela casa.

Um participante será eliminado no domingo (30). No mesmo dia, será disputada uma nova prova do líder, e um novo paredão será formado.

Cronograma até domingo (30)

Sexta-feira (28)

Formação de paredão triplo

Anjo autoimune;

Um emparedado pela prova do líder: Vinícius;

Um emparedado pelo líder;

Mais votado da casa vai direto.

Domingo (30)

Eliminação;

Prova do líder;

Formação de paredão.

Terça (1º)