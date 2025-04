Beatriz Segall interpretou Odete Roitman, a vilã da novela. TV GLobo / Divulgação

Uma das tramas mais emblemáticas da teledramaturgia brasileira, Vale Tudo ganha uma nova versão a partir desta segunda-feira (31), na RBS TV. O remake apresentará a história atualizada, com novos atores e tramas adaptadas ao mundo contemporâneo, mas sem desviar do enredo que conquistou a nação noveleira em 1988.

O folhetim acompanha a jornada de Raquel, mulher batalhadora e de sonhos ambiciosos, mas que acredita ser possível subir na vida de maneira honesta, sem prejudicar a ninguém. A primeira versão da mocinha foi vivida por Regina Duarte. Agora, o papel da protagonista será de Taís Araújo.

Com princípios éticos bem definidos, a personagem principal de Vale Tudo é um exemplo de lisura. Também é o oposto da filha, Maria de Fátima, uma jovem capaz de fazer qualquer coisa para se dar bem na vida — o que inclui dar um golpe na própria mãe.

A herdeira de Raquel, originalmente interpretada por Glória Pires, será vivida no remake por Bella Campos. A atriz terá o desafio de remontar uma personagem controversa, que despertou a ira dos espectadores à época da trama original, mas era inegavelmente carismática.

Aliás, a personalidade de Maria de Fátima tem pontos de encontro com a de Odete Roitman. A grande vilã de Vale Tudo foi interpretada na primeira versão pela icônica Beatriz Segall e, agora, será vivida por Débora Bloch.

Dona do Grupo Almeida Roitman, ela é a soberba em pessoa: odeia tudo o que é popular e detesta veementemente o Brasil, que julga um país subdesenvolvido, atrasado e brega. A ricaça também não tem limites quando o assunto é defender seu império.

Para permanecer no poder, Odete Roitman passa por cima do que precisar. Inclusive da vontade dos filhos, Afonso e Heleninha, a quem ela procura de controlar como marionetes.

Por isso, quando o herdeiro conhece a ambiciosa Maria de Fátima, a todo-poderosa da família Roitman incentiva a relação — afinal, elas têm em comum o caráter abaixo de zero e acabam se tornando parceiras de maldades. Porém, com tantas no currículo, a vilã tem um final nada feliz.

Você lembra qual foi o desfecho de Odete Roitman? E o de Maria de Fátima? Será que a jovem interesseira e mau caráter conseguiu se dar bem? Ou será que pagou o preço de seus atos?

No clima de estreia do remake, Zero Hora relembra o final dos personagens centrais da trama original de Vale Tudo.

Odete Roitman

No remake, papel da vilã será de Debora Bloch. Memória Globo,Reprodução / Rudy Huhold,Divulgação Globo

Não é preciso fazer mistério, pois todo brasileiro minimamente atento ao universo da teledramaturgia já sabe: Odete Roitman morre em Vale Tudo. O mistério em torno da identidade do assassino é o grande marco da novela, lembrada até hoje pelo impasse: "Quem matou Odete Roitman?".

E quem, afinal, foi responsável pela morte da vilã? A resposta veio somente no último capítulo da novela, em 6 de janeiro de 1989, quando o público descobriu que foi Leila quem matou de Odete Roitman. O papel da assassina era de Cássia Kiss e, agora, ficará com Carolina Dieckman.

Na trama original, Leila era esposa de Marco Aurélio, o braço direito de Odete Roitman nos negócios. O empresário será vivido no remake por Alexandre Nero. Já na primeira versão, ele era interpretado por Reginaldo Faria.

A intenção de Leila era matar Maria de Fátima, pois a filha de Raquel tinha um caso com seu marido. Porém, o disparo acaba acertando Odete Roitman.

Maria de Fátima

Apesar dos golpes, personagem consegue se dar bem no final. Memória Globo,Reprodução / Manoella Mello,Divulgação Globo

Depois de vender a casa da mãe para ficar com o dinheiro, Maria de Fátima vai para o Rio de Janeiro em busca de enriquecer. Lá, ela conhece Solange, jornalista na revista Tomorrow, de quem se aproxima com a intenção de conquistar espaço na mídia.

Maria de Fátima se finge de amiga, mas acaba roubando o namorado de Solange, ninguém menos que Afonso Roitman. Mesmo amando outra, o herdeiro se casa com ela.

Contudo, ao fim da novela, as trapaças de Maria de Fátima caem por terra. Afonso se separa da jovem trambiqueira e volta para os braços de Solange, seu verdadeiro amor.

Mas está enganado quem pensa que Maria de Fátima se dá mal: ela consegue dar outro golpe do baú, desta vez, casando-se com um príncipe da Lombardia. A trama termina com a filha de Raquel montada na grana e sem arrependimentos.

Raquel

Mocinha se torna uma grande empresária. Memória Globo,Reprodução / Fábio Rocha,Divulgação Globo

Depois de ser enganada pela filha, Raquel vai para o Rio de Janeiro em busca de reencontrar Maria de Fátima. As duas têm muitos embates ao longo da trama. Enquanto uma acredita ser impossível alcançar dinheiro e sucesso de forma honesta, a outra tenta provar que vale a pena seguir o caminho do bem. E Raquel, de fato, consegue.

Para sobreviver na cidade maravilhosa, a mocinha passa a vender sanduíches na praia. Ela se torna um fenômeno das areias cariocas e consegue expandir seu negócio, virando empresária do ramo alimentício.

Mas e o coração da mocinha, como fica? Apaixonada por Ivan, Raquel acaba sendo separada de seu grande amor. O drama é fruto de uma armação de Odete Roitman e Maria de Fátima, que fazem Ivan abandonar Raquel e se casar com Heleninha. No fim, porém, ela e o amado têm um final feliz.

Ivan

Ao fim de "Vale Tudo", Ivan sai da cadeia e reencontra Raquel. Memória Globo,Reprodução / Manoella Mello,Divulgação Globo

Na primeira versão, o protagonista de Vale Tudo foi interpretado por Antonio Fagundes. Agora, é Renato Goés quem dará vida ao mocinho, que enfrenta desafios antes de finalmente poder desfrutar da vida ao lado de Raquel.

Quando decide se separar de Heleninha para reatar com a mulher que realmente ama, Ivan passa a ser chantageado por Odete Roitman — que além de sogra, é chefe dele.

Para manter o genro na relação, a vilã ameaça entregar para a polícia um vídeo no qual Ivan, cumprindo uma ordem dada por ela, suborna um agente alfandegário.

A fim de se livrar da chantagem (e da culpa que sente pelo que fez), o mocinho acaba por se entregar à polícia. Ivan fica dois anos preso pelo crime de corrupção.

No último capítulo, ele finalmente sai da cadeia e reencontra Raquel. Além disso, lança um livro com reflexões sobre a importância da honestidade, a grande mensagem de Vale Tudo.

Heleninha

Arco de Heleninha é marcado pelo vício em álcool. Memória Globo,Reprodução / Marcos Serra Lima,Divulgação Globo

Personagem querida pelo público, Heleninha também teve um final feliz. Porém, não sem antes vivenciar uma jornada bastante dura, marcada por problemas com o abuso de álcool.

O vício faz a filha de Odete Roitman passar por inúmeras situações degradantes ao longo da trama, mas ela resiste em aceitar que precisa de ajuda. No fim da novela, Heleninha consegue enfrentar a questão.

Ela inicia o tratamento nos Alcoólicos Anônimos e encontra um novo amor, que a ajuda a superar o vício. De quebra, Heleninha também recupera a autoestima e volta a expor os quadros que pinta. Em 1988, a personagem foi interpretada por Renata Sorrah. Agora, será vivida por Paolla Oliveira.

Marco Aurélio

Final de Marco Aurélio é um dos mais emblemáticos da trama. Reprodução,Memória Globo / Marcos Serra Lima,Divulgação Globo

Um dos finais mais emblemáticos é, sem dúvida, o de Marco Aurélio. Manda-chuva de Odete Roitman, ele faz parte da ala nefasta de Vale Tudo. O personagem empilha corrupções ao longo da novela, mas ainda assim consegue se safar.

O capítulo final do folhetim traz o empresário fugindo do país a bordo de um jatinho. Nos ares, Marco Aurélio dá uma "banana" para os compatriotas, enquanto a trilha sonora entoa Brasil, de Cazuza, na voz de Gal Costa.