Taís Araújo dá vida a Raquel Acioli na nova versão da telenovela. Reprodução / TV Globo

A estreia do remake da aclamada novela Vale Tudo agitou os internautas nas redes sociais. Mesmo antes do início da exibição desta segunda-feira (31), que começou pontualmente às 21h20min na TV Globo, os noveleiros de plantão já estavam na expectativa de ver como as inesquecíveis Maria de Fátima, Raquel Acioli e, é claro, Odete Roitman retornariam às telinhas.

Na nova versão, um elenco de peso dá vida aos personagens: Taís Araújo interpreta a mocinha Raquel; Renato Goés assume o papel de seu par romântico, Ivan; Paolla Oliveira interpreta Heleninha; e Débora Bloch encarna a grande vilã, Odete.

Não faltou aclamação à medida que os personagens foram sendo apresentados ao público. Taís Araújo começou recebendo elogios pela atuação, enquanto Cauã Reymond, que dá vida a César Ribeiro, arrancou suspiros dos internautas ao exibir o físico logo no primeiro bloco.

No ranking do Ibope, que mede a audiência em tempo real da TV aberta, a novela estreou com 30 pontos no Rio de Janeiro.

Como será o remake de Vale Tudo

O enredo permanece o mesmo, apenas com alguns detalhes modificados — que ainda não foram revelados ao público. Na trama, Raquel Accioli (Taís Araújo) perde a casa quando a sua dissimulada filha Maria de Fátima (Bella Campos) vende o imóvel no Paraná para bancar o sonho de ser modelo no Rio de Janeiro.

A protagonista então vai à capital carioca para encontrar a filha, acompanhada de Ivan Meirelles (Renato Goés), um empresário por quem acaba se apaixonando.

No Rio, enquanto Raquel se esforça trabalhando de forma honesta, Maria de Fátima tenta, com ajuda de César (Cauã Reymond), conquistar o milionário Afonso Roitman (Humberto Carrão).

Além do dinheiro, o objetivo da sedução é se aproximar de Odete Roitman (Débora Bloch), diretora de uma companhia aérea. Odete também é mãe da artista plástica Heleninha (Paolla Oliveira), que sofre com diversas inseguranças, baixa autoestima e problemas com álcool.

Novidades saindo do forno

Poucas mudanças na história foram divulgadas até o momento. O que se sabe é que Odete Roitman não terá o mesmo assassinato da versão original.

Na primeira novela, a personagem Leila foi responsável pela morte. Ela atirou na vilã pensando que era Maria de Fátima. A produção do remake já afirmou que o assassino deve mudar nesta versão.

Entre os detalhes técnicos, está uma novidade para os gaúchos: roupas e sapatos de marcas do Rio Grande do Sul farão parte das peças exclusivas do figurino da novela.

Onde assistir a Vale Tudo

O remake será exibido de segunda a sábado, às 21h20min, na TV Globo e no Globoplay. A plataforma de streaming também contém a versão original da novela, de 1988.

Para assistir à RBS TV de maneira simples, em qualquer hora, em qualquer lugar e sem pagar nada por isso, conecte a antena interna UHF no seu televisor. No controle remoto da TV, pressione: "menu", "antena", "busca de canais" e então aperte "ok". O botão pode variar de acordo com o fabricante. Pronto! Agora você pode assistir à RBS TV de graça com sinal digital