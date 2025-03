Reinado curto Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Maike é o novo líder do "BBB 25" e Vinícius já está no paredão

Liderança marca o início da semana "modo turbo" do reality. Uma prova também decidiu o primeiro integrante do paredão do próximo domingo

27/03/2025 - 23h28min Atualizada em 28/03/2025 - 09h20min