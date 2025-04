Richard Chamberlain atuou em séries de TV, no cinema e no teatro.

O ator Richard Chamberlain , conhecido como o "rei da minissérie", morreu aos 90 anos no último sábado (29). Conforme noticiou a imprensa norte-americana, o artista morreu em Waimanalo, no Havaí, por complicações de um acidente vascular cerebral (AVC).

Além do trabalho em séries de televisão populares, Chamberlain fez musicais em teatros e também papéis clássicos, com destaque para uma interpretação de Hamlet em Birmingham, Inglaterra. No cinema, encarnou Aramis, de Os Três Mosqueteiros (1973), e Allan Quatermain em As Minas do Rei Salomão (1988). Em 1988, foi o primeiro Jason Bourne da série de TV A Identidade Bourne.