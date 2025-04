A Sessão da Tarde desta quarta-feira (2) exibe Receita para o Amor (2019 ). O longa acompanha a história de Gabby (Rosalyn Sanchez), que tem o sonho de ser uma renomada chef de cozinha . Com Eric Winter, Hannah Pederson e Matt Mazur no elenco, o filme será exibido às 15h25min, logo após a edição especial de História de Amor , na RBS TV .

Resumo de Receita para o Amor

Gabby abre o próprio restaurante em sua cidade natal. Ela, então, conhece Caleb (Eric Winter), chef do restaurante concorrente. Mesmo com um festival gastronômico próximo, da rivalidade surge uma intensa paixão.

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje?

Confira o trailer de Receita para o Amor

