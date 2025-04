Festa de aniversário do Inter terá show do cantor Mumuzinho; veja horário e valor dos ingressos

Mumuzinho irá cantar na Noite Gigante. Inter / Divulgação

O Inter irá completar 116 anos nesta sexta-feira (4). Para comemorar a data, será realizada mais uma vez a Noite Gigante. Desta vez, a atração principal será o cantor Mumuzinho.

A terceira edição do evento também será comemorativa aos 56 anos do Beira-Rio. A festa será no anfiteatro, a partir das 20h. A abertura dos portões será às 18h.

Os ingressos estão à venda no site do Inter. No terceiro lote, os preços variam entre R$ 70 e R$ 180.

Em 2023 e 2024, a Noite Gigante recebeu, respectivamente, Alexandre Pires e Xande de Pilares.

