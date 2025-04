Barcelona vence fora de casa e vai à final da Copa do Rei

Ferrán Torres marcou o gol decisivo. Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Mais uma vez a Copa do Rei foi um torneio em que os clubes espanhóis jogam para Barcelona e Real Madrid decidirem o título.

Os dois gigantes disputarão a final da competição mais uma vez. O Barça garantiu o seu lugar na final ao vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0, nesta quarta-feira (2).

Foi um jogo com ritmo diferente do confronto de ida da semifinal. Na Catalunha, o confronto terminou empatado em 4 a 4.

A final será disputada em 26 de abril, em Sevilha. O Real se classificou após despachar a Real Sociedad na prorrogação, na terça-feira (1º).

O jogo

O gaúcho Raphinha voltou à equipe, após ficar no banco na goleada sobre o Girona no fim de semana. Porém, teve uma atuação longe dos seus melhores momentos na temporada.

O gol da vitória no Estádio Metropolitano foi marcado por Ferran Torres. O lance garantidor da vaga do Barcelona foi um dos poucos de emoção no primeiro tempo.

No lance do gol, Torres recebeu passe de Yamal e chutou na saída do goleiro para movimentar o placar.

Segundo tempo

No segundo, o Atlético tentou a reação. A equipe de Diego Simeone chegou a marcar com Sörloth, após ser lançado atrás da defesa e tocar na saída do goleiro. O lance foi invalidado por impedimento.

Outras competições

A final da Copa do Rei repete o que ocorre no Campeonato Espanhol. Barça e Real disputam o título. O Barcelona lidera com 66 pontos, três a mais do que o Real.

Em terceiro, o Atlético de Madrid tem 57 pontos. Faltam nove rodadas para o fim do torneio.