Após ataque a professora, prefeitura prevê reforço na segurança de ao menos 30 das 82 escolas municipais de Caxias do Sul

Prefeito e vice-prefeito de Caxias do Sul receberam a integrantes da Comissão de Diretores e do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv). Ícaro de Campos / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul prevê um reforço na segurança de ao menos 30 das 82 escolas municipais a partir desta quinta-feira (3). A intenção é que a Guarda Municipal esteja mais presente especialmente nos momentos de entrada e saída dos alunos.

A força-tarefa ocorre após reunião com a Comissão de Diretores e o Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv), no fim da tarde desta quarta (2). O grupo entregou uma carta com reivindicações. Na terça, uma professora de inglês sofreu um ataque a facadas na Escola Municipal João de Zorzi, no bairro Fátima Baixo. Ela já recebeu alta hospitalar.

— Nós vamos estar montando uma força-tarefa, não só com as viaturas do Centro de Ações Preventivas, como também com as viaturas do operacional, principalmente nas entradas e saídas, que são os momentos de mais movimento. Nós já fizemos uma lista (de escolas) para intensificar (a segurança). Inclusive, tivemos sugestões aqui das equipes diretivas — explica a gerente do Centro de Ações Preventivas da Guarda Municipal, Milene Lopes Calegaro.

O encontrou começou com a condução do prefeito Adiló Didomenico e foi concluído pelo vice-prefeito Edson Néspolo, diante de outras agendas do chefe do Executivo. O vice comentou que a prefeitura pretende buscar uma integração conjunta com a Brigada Militar, para, inclusive "entrar" em instituições em que há mais diagnóstico de problemas de aluno agressivo.

— Recebemos com muito respeito e demos os devidos encaminhamentos. Certamente vai ter resultado positivo nos próximos dias — projeta Néspolo.

Outros encaminhamentos

A presidente do Sindiserv, Silvana Pirolli, avalia como positiva a reunião com o Executivo e acrescentou que serão realizados outros encontros com integrantes das secretarias da Saúde, da Educação e da Fundação de Assistência Social (FAS). Um dos objetivos é a agilização de fluxos dos atendimentos nessas áreas, tanto para os alunos como para os professores.

A intenção é que também sejam alinhados alguns protocolos como ouvidorias de denúncias anônimas. Silvana ainda pontuou que a Secretaria da Educação se comprometeu em ouvir mais as equipes diretivas.

— Eu quero poder fazer um ato público dizendo que a escola está sendo respeitada, que mudou. E sei que a maioria dos pais e dos alunos da nossa rede são comprometidos. Então, que esse episódio seja o último e que a gente construa, a partir disso, condições diferentes para tratar os nossos alunos, para tratar as nossas escolas — finaliza.

Carta de reivindicação

No documento, direcionado ao prefeito, Adiló Didomenico, e à secretária municipal de Educação, Marta Fattori e assinado pela presidente, Thaís Dedéa, a Comissão de Diretores pede a criação de um comitê intersetorial envolvendo as secretarias de Segurança, Educação, Saúde, Assistência Social, MP e o Conselho Tutelar.

O objetivo é "garantir ações coordenadas para a segurança imediata e a prevenção da violência". O grupo também solicita que Smed e prefeitura mobilize "recursos e parcerias necessárias para a implementação dessas ações, visando à promoção da saúde mental e à garantia da segurança de toda a comunidade escola."

As ações reivindicadas são as seguintes: