Barça vence Atlético (1-0) e vai enfrentar Real Madrid na final da Copa do Rei

O Barcelona vai enfrentar o Real Madrid na final da Copa do Rei, depois de vencer nesta quarta-feira (2) o Atlético de Madrid no jogo de volta das semifinais por 1 a 0 (5 a 4 no placar agregado) no estádio Metropolitano, na capital espanhola.

O gol de Ferran Torres (27), que já marcou cinco vezes na competição, após um excelente passe de Lamine Yamal, deu a classificação ao time 'culé', que vai brigar pelo título no dia 26 de abril, no estádio La Cartuja, em Sevilha.

Num estádio efervescente, com os nervos à flor da pele, a polêmica se fez presente desde o início. Uma pisada de César Azpilicueta no brasileiro Raphinha fez com que o árbitro sancionasse o lateral 'colchonero' com o cartão amarelo, mas o VAR o chamou. No entanto, Munuera Montero manteve a sua decisão.

Depois desse momento de tensão, Lamine Yamal voltou a brilhar com seus avanços e passes precisos. A primeira chance perigosa do Barça veio de seus pés (11'). Após receber um passe de Pedri, chutou mas mandou para fora.

Os cartões amarelos continuaram sendo mostrados para os donos da casa, o que irritou ainda mais a torcida, ciente de que a única possibilidade de salvar a temporada era através da Copa do Rei. Mas o time catalão seguia dominando.

No meio do primeiro tempo, Yamal viu 'Shark' Ferran desmarcado, e este finalizou com a ponta do pé para vencer o goleiro Juan Musso, titular regular no torneio, substituindo o esloveno Jan Oblak.

O Atlético, adormecido, foi surpreendido por Raphinha (40'), que teve a chance de aumentar, mas Musso defendeu.

- Atlético acorda -

Na segunda etapa, os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone acordaram da letargia e começaram a criar jogadas que levantaram a torcida e obrigaram Hansi Flick a mexer na equipe. O treinador alemão colocou Eric García no lugar de Pau Cubarsí e o uruguaio Ronald Araujo no de Fermín.

O francês Antoine Griezmann (47') deu o primeiro aviso com um chute de primeira após um passe de Javi Galán. Mas a bola subiu demais. Depois, o norueguês Alexander Sorloth (53') desperdiçou sozinho uma finalização diante do polonês Wojciech Szczesny.

Quando os madrilenhos estavam mais esperançosos, Raphinha (57') esteve perto de marcar. O atacante brasileiro driblou Marcos Llorente dentro da área, mas seu chute foi interceptado por Musso.

A defesa do Barcelona recuperou a essência de seu início de temporada ao se adiantar, o que fez com que os dois gols de Sorloth (49' e 70') fossem anulados por impedimento.

Os jogadores de Diego Simeone procuraram desesperadamente empatar diante do Barcelona, que se mostrou impreciso nas saídas de bola, mas sólido na hora de afastar qualquer tentativa perigosa.

Nos acréscimos, os 'colchoneros' tiveram duas chances: um cruzamento após uma falta na entrada da área e uma cobrança de escanteio. Mas a defesa do Barcelona foi impecável e o placar não se mexeu mais.