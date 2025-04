Quando é a final do "BBB 25"? Confira a data

Final do programa será em 22 de abril. TV Globo / Reprodução

O BBB 25 está chegando na reta final. No último dia 27, a competição entrou em "modo turbo", com menor intervalo de dias entre provas, eliminações e formações de paredão.

E a temporada 2025 já tem data marcada para acabar: 22 de abril será a final do reality show.

Como assistir à final do BBB 25?

A grande final será transmitida logo após a exibição de Vale Tudo, com sinal ao vivo na TV Globo e no Globoplay. A final do programa também ficará disponível na íntegra, na plataforma, após a exibição na TV.

Programação da final

Veja como será a cobertura da Rede Globo para o final do BBB 25:

A Invasão

Para os assinantes do Plano Premium, o Multishow mostrará A Invasão da casa, logo após o encerramento do reality. O programa será comandado por Ana Clara, que vai conversar com o vencedor.

Big Show e Mesacast BBB

Os assinantes Premium também poderão conferir os últimos episódios do Big Show, no dia 21, à meia-noite; e do Mesacast BBB no dia 22, às 20h.

O Reencontro