Sportivo Luqueño x Grêmio na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

No Paraguai, o Grêmio venceu o Sportivo Luqueño por 2 a 1 nesta terça-feira (2), na estreia na Copa Sul-Americana. A partida, válida pela primeira rodada do Grupo D, teve gols de Matías Arezo, Federico Santander e Martin Braithwaite. Acompanhe todas as informações do confronto na Jornada Digital da Gaúcha.

Nela, além de receber as mesmas informações veiculadas no rádio, você terá à disposição elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

Sobre a competição

Criada em 2002, para substituir a então Copa Conmebol, a Sul-Americana nunca chamou muito a atenção dos brasileiros. Tanto que na primeira edição, há 23 anos, os times do Brasil sequer participaram. Na época, a CBF alegou problemas de calendário.

O primeiro título brasileiro só foi aparecer em 2008, com o Inter. Depois, vieram conquistas espaçadas com o São Paulo, em 2012, e a Chapecoense, em 2016.

O time catarinense não conseguiu jogar a final contra o Atlético Nacional, em Medellin, e acabou sendo declarada campeã, após as mortes de 71 pessoas na queda do avião que transportava a delegação para a Colômbia. Em 2018, o Athletico-PR conquistou o título.

Nas últimas quatro finais, sempre tivemos um brasileiro em campo. E ele só foi campeão quando enfrentou outro brasileiro (Athletico-PR derrotando o Bragantino em 2021).

Nas três seguintes, o São Paulo perdeu para o Del Valle (EQU); o Fortaleza foi derrotado pela LDU (EQU); e o Cruzeiro caiu diante do Racing (ARG).

Premiação

A Conmebol anunciou um aumento na premiação da Sul-Americana para 2025. Agora, o campeão receberá US$ 6,5 milhões (R$ 37,4 milhões na cotação atual) pelo título.

O valor deste ano é US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) maior do que o prêmio da edição passada.

Premiação por fase

Fase de grupos: R$ 5,1 milhões + R$ 662 mil por vitória

Playoff: R$ 2,8 milhões

Oitavas: R$ 3,4 milhões

Quartas: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 4,6 milhões

Vice-campeão: R$ 11,5 milhões

Campeão: R$ 37,4 milhões

Onde assistir

A fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025 será transmitida pela ESPN na TV fechada e pelo Disney+ e Paramount+ no streaming.