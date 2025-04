Moraes pede que PGR analise pedido de prisão de Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pediu para que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, analisasse um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por suposta obstrução de justiça.

A reportagem procurou a defesa do ex-presidente, mas não obteve retorno.

O pedido de análise da PGR por parte do ministro do STF é uma praxe da Corte. Nesta situação, antes de decidir, Moraes solicita um parecer do Ministério Público para sustentar um arquivamento da petição ou providenciar uma eventual prisão.