Dois paredões e duas provas do líder: confira o cronograma da semana no "BBB 25"

Restam apenas 26 dias para o final do programa.

Uma movimentação atípica vai marcar a semana do BBB 25 , da TV Globo. Ou melhor, duas. Serão duas formações de paredão, duas eliminações e duas provas do líder entre esta quinta-feira (27) e a próxima terça (1°).

Conforme a Globo, o reality show entra no chamado "modo turbo" nesta reta final — faltam 26 dias pra o encerramento da temporada, previsto para 22 de abril. Onze participantes seguem na disputa , que promete ser ainda mais acirrada a partir de agora.

A prova do líder desta quinta-feira segue normalmente, mas já na sexta-feira (28) haverá a disputada da prova do anjo e formação de um paredão. Um brother será eliminado no domingo (30).