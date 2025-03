Enquete GZH aponta quem deve ser eliminado no 11º paredão do "BBB 25"

Eva, Delma e Vinícius participam do 11º paredão do "BBB 25".

O público define neste domingo (30) quem entre Eva, Delma e Vinícius será o próximo eliminado do BBB 25 . A enquete realizada por GZH indica o clima da disputa entre os participantes.

A 11ª eliminação ocorre na terça-feira (1º) , no programa previsto para começar às 22h20min.

A enquete é um termômetro do resultado , mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.

Quem será eliminado do BBB 25?

Às 7h45 deste domingo (30), Eva aparece como possível eliminada do reality show na enquete feita por GZH . Vinícius aparece logo atrás, também com alta porcentagem. Já Delma tende a escapar neste paredão.

Como foi a formação de paredão

Vinícius já estava na berlinda desde quinta-feira (27) por ter perdido uma rodada extra da prova do líder . Em reinado reduzido devido ao "modo turbo" (veja cronograma abaixo), Maike já havia colocado três nomes na mira do líder — Delma, Daniele Hypolito e Diego Hypolito —, mas, na sexta-feira (28), indicou Delma ao paredão.

Em seguida, os demais participantes votaram na sala. Eva teve seis votos, só um a mais do que Daniele Hypolito (veja dinâmica abaixo), e está no paredão. Vale lembrar que João Pedro estava imune por ter vencido a prova do anjo.