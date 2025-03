Primeira massa de ar frio já tem data para chegar ao RS; veja o que dizem os meteorologistas

Outono teve início no dia 20 de março, às 6h01min, no Hemisfério Sul. André Ávila / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul deve registrar queda mais expressiva da temperatura no início de abril, dando à atual estação mais cara de outono do que de verão. A entrada de frentes frias mais intensas pode deixar as temperaturas mínimas próximas aos 10ºC, não ultrapassando os 25ºC.

É importante destacar que, até o momento, os modelos meteorológicos não apontam a ocorrência de frio extremo, mas, sim, temperaturas mais amenas das que vem sendo observadas neste começo de outono.

Passagem de novas frentes frias no final de março

Informações da Climatempo apontam que, nesta sexta-feira (28), uma frente fria se forma na altura do litoral de Santa Catarina e aumenta a umidade no Rio Grande do Sul. Ela deve ser mais fraca e deve se deslocar de forma rápida para o alto mar.

O meteorologista Murilo Lopes, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), afirma que a passagem do sistema irá provocar instabilidade. A chuva irá se fazer presente durante o dia. Contudo, a temperatura não irá variar tanto. Já entre o sábado (29) e o domingo (30), aquece novamente.

Na segunda-feira (31), há a previsão do avanço de uma segunda frente fria sobre o Rio Grande do Sul, que deve trazer um ar mais frio.

— No começo da próxima semana, vai ocorrer uma queda mais acentuada na temperatura, especialmente nas máximas. Elas não serão tão altas como estávamos tendo. As mínimas também vão cair, mas ainda não irão provocar aquele amanhecer mais frio. Vão ficar naquela temperatura entre os 13º e os 15ºC — pontua o especialista.

As máximas devem ficar ficar entre 21ºC e 22ºC em regiões como Campanha e a Serra, e entre 25ºC e 26ºC nas demais. Na sequência dos dias, deve ocorrer mais um período de breve aquecimento.

Como deve ser o início de abril?

Diante desse cenário, conforme a Climatempo, a umidade vai seguir sobre áreas do Sul, com previsão de pancadas de chuva forte no Rio Grande do Sul na primeira semana de abril. A temperatura deve diminuir de modo mais significativo a partir do primeiro fim de semana do mês, entre sábado (05) e domingo (06), à medida que uma nova frente fria avança e há a entrada de ar polar.

Essa deve ser a primeira massa de ar frio capaz de deixar vários locais com temperatura abaixo da média. As mínimas esperadas para essa época do ano ficam em torno dos 12ºC e 14ºC, enquanto as máximas ficam entre 23ºC e 25ºC.

— Deve ter a entrada de uma massa de ar frio mais forte, que vai trazer mínimas próximas e abaixo dos 10ºC por volta do dia 9 e 10 de abril. Serão três ou quatro dias, no máximo (com temperatura mais baixa). Em seguida, as temperaturas voltam a entrar em elevação gradual — adiciona Murilo Lopes.

O meteorologista da UFSM destaca que essa estimativa trata-se de uma previsão de longo prazo. Isso significa que as probabilidades podem sofrer alterações conforme os dias se aproximam e os modelos meteorológicos se atualizam.

Tendência para o restante do outono

O prognóstico geral para o outono é que a estação registre temperatura acima da média e tenha variações térmicas, de dias mais quentes e dias mais amenos.

— A tendência é que nós tenhamos uma frequência maior de dias amenos a quente. Isso vai fazer com que a estação como um todo tenha uma temperatura média levemente acima daquilo que se espera para o período do ano — declara Lopes.

Além disso, a partir de agora, a formação e instabilidade deve ficar mais frequente e mais generalizada pelo território gaúcho. O meteorologista estima que o Estado deve observar mais chuva nesses primeiros dez dias de abril, capaz de amenizar ligeiramente o período seco.

* Produção: Carol Dill