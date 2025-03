Supremo retoma julgamento que deve restringir autolicenciamento ambiental no RS

Dos 11 ministros da Corte, 10 já registraram votos Fabio Rodrigues-Pozzobom / Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) reabriu, nesta sexta-feira (28), o julgamento da ação que questiona o autolicenciamento ambiental no Rio Grande do Sul. O caso está sendo analisado no plenário virtual e já há maioria formada para restringir o mecanismo, que está em vigor desde 2022.

O processo voltou à pauta depois de terminar o segundo pedido de vista, feito pelo ministro Dias Toffoli. No ano passado, o ministro Gilmar Mendes também havia solicitado mais tempo para analisar os autos. Em cada um desses episódios, o processo ficou paralisado por 90 dias.

De acordo com o placar disponível no plenário virtual, seis ministros acompanharam o voto do relator, Cristiano Zanin, que indica que o instrumento só pode ser aplicado em atividades de baixo impacto ambiental.

Se a decisão for consolidada, o governo do Estado precisará retirar da lista de autolicenciamento as atividades de médio e alto potencial poluidor.

Votaram nos termos propostos por Zanin os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux.

Mendes, Toffoli e André Mendonça apresentaram divergências. Nunes Marques era o único a não ter registrado voto até as 15h desta sexta.

O julgamento tem previsão de encerramento no dia 4 de abril.

O que é o autolicenciamento

Proposta pelo governador Eduardo Leite e aprovada pela Assembleia Legislativa em 2019, a Licença Ambiental por Compromisso (LAC) foi implementada em 2022, para 49 atividades.

Com o mecanismo, o empreendedor envia os documentos exigidos por um sistema online, se compromete a respeitar as regras e recebe a permissão automaticamente, pela internet, sem análise prévia.

Atualmente, das 49 atividades que tiveram o autolicenciamento liberado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), somente 18 são consideradas de baixo impacto ambiental.

O autolicenciamento é criticado por ambientalistas, que alegam que a ferramenta causa riscos à natureza e insegurança jurídica. Por outro lado, é defendido por setores empresariais, que afirmam que reduz a burocracia e agiliza a abertura de empresas.