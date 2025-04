Semana começa com instabilidade e chance de temporais em grande parte do RS

Em Porto Alegre, a temperatura pode chegar a 34°C. Jefferson Botega / Agencia RBS

Após um domingo marcado pelo calor e tempo firme, o início da semana deve ser de instabilidade em grande parte do Rio Grande do Sul. Conforme a Climatempo, uma nova frente fria avançará pelo território gaúcho nesta segunda-feira (31), favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva com intensidade variando entre moderada e forte.

Essa chuva deve ser seguida por raios e fortes rajadas de vento. A previsão indica que há risco de temporais em diferentes regiões do Estado, além de possibilidade de eventuais quedas de granizo. Na metade sul do RS, as rajadas de vento podem chegar a 70 km/h, em qualquer hora do dia — independentemente da chuva.

Em Porto Alegre, o dia começará com sol aparecendo entre nuvens. Isso deve contribuir para a elevação da temperatura e os termômetros podem chegar a 34°C na Capital. A chuva chegará na região a partir da tarde.

Instabilidade na Serra

Na serra gaúcha, o amanhecer será um pouco mais aberto, mas ainda no final da manhã a nebulosidade deve aumentar e há condição para pancadas de chuva a partir da tarde. Mesmo assim, a temperatura subirá e o tempo fica abafado.

Em Gramado e em Bento Gonçalves, por exemplo, os termômetros devem variar entre 20°C e 30°C.

Tendência para a semana

Ainda conforme a Climatempo, na terça-feira (1º), a frente fria deve se deslocar pelo Estado. Assim, as pancadas de chuva estão previstas para a Metade Norte, podendo ser até com intensidade moderada.

Com o avanço da frente, uma massa de ar frio se aproxima do RS e o amanhecer deve ter mínimas mais baixas sobre a metade Sul, sobretudo na região da Campanha. Em Bagé, o dia começará com 14°C e as máximas não devem ultrapassar os 23°C.