Tcheco de 19 anos adia sonho do 100º título de Novak Djokovic

N ão foi desta vez que o sérvio Novak Djokovic atingiu o sonho de conquistar seu 100º título no circuito da ATP. Na final do Miami Open , neste domingo (30), o jogador de 37 anos foi superado pelo tcheco Jakub Mensik , 19, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/4), após 2h03min de partida.

Chuva atrasa início da decisão por mais de cinco horas

Sem se intimidar apesar de estar na segunda final da carreira, Mensik quebrou o saque de Djokovic logo de cara e fez 3/0. O tcheco manteve-se à frente até 4/1. Com uma grande reação, o sérvio empatou em 4/4 e, sem outra quebra de saque, a decisão do primeiro set foi para o tie-break .

Mensik começou o desempate sem dar chances a Djokovic e fez 5/0. Depois, ele administrou a vantagem até o 7/4 e fez 1 a 0 no jogo.

O segundo set não teve quebras de saque e, mais uma vez, a definição foi para o tie-break , onde Mensik abriu marcando 2/0. Djokovic ainda empatou em 2/2. Mas, novament,e o tcheco passou a liderar com 4/2, mantedo-se à frente até fechar em novo 7/4. O primeiro título de sua carreira estava garantido logo em um Masters 1000.

Com a campanha, Jakub Mensik garante um salto no ranking da ATP e está entrando no top 30, chegando ao 24º lugar. Ele ainda se tornou o quarto jogador tcheco a vencer um Masters, juntando-se a Karel Novacek, Petr Korda e Tomas Berdych.