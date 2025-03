Porto Alegre deve ter virada no tempo no meio da tarde; Defesa Civil emite alerta para risco de temporal

Na Capital, chuva mais intensa deve ser observada na noite de quinta-feira (27). Félix Zucco / Agencia RBS

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta que, entre a tarde desta quinta-feira (27) e a noite de sexta-feira (28), há a possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento de até 50km/h, descargas elétricas e quedas de granizo na cidade.

A manhã começou com céu parcialmente encoberto e sol aparecendo entre nuvens. Contudo, com o avançar do dia, deve se formar temporal, com risco de ser mais intenso à noite. Os acumulados podem somar 40 milímetros.

Conforme o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec) e a Catavento Meteorologia e Meio Ambiente, o cenário meteorológico exige atenção, especialmente para áreas vulneráveis. A Defesa Civil recomenda que os moradores evitem enfrentar o mau tempo e se afastem de áreas alagadas, arroios e rios.

Pessoas que residem em locais de risco devem buscar abrigo seguro ou utilizar as estruturas disponibilizadas pela prefeitura. Também é importante manter distância de postes, árvores e placas de sinalização, que podem ser derrubadas pelos ventos.

A Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) manterá equipes mobilizadas para ações de resposta rápida e apoio à população, caso necessário. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Chuva em todo o Estado

Já começou a chover em áreas da Fronteira Oeste e do Noroeste gaúcho na manhã nesta quinta. No decorrer do dia, as áreas de instabilidade começam a ganhar força e se espalhar por todo o Rio Grande do Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de risco potencial para tempestade para todas as regiões do Estado. O aviso destaca a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 a 60 km/h, e queda de granizo.

Outro alerta, válido até as 22h de sexta-feira, foi emitido pelo órgão para acumulados elevados de chuva. São previstos volumes entre 30 a 60 milímetros por hora, especialmente no centro, no noroeste, parte da faixa leste do território gaúcho e região metropolitana de Porto Alegre.

As maiores quantidades são esperadas em cidades como São Luiz Gonzaga, Maçambará, Não-Me-Toque, Santiago, São Miguel das missões, Panambi, Cruz Alta e São Borja.

Previsão do tempo

De acordo com a Climatempo, na sexta-feira (28), ainda na parte da manhã, alguns núcleos de chuva podem começar a se desenvolver sobre áreas do interior. O destaque fica para a condição de precipitação forte e temporais entre a metade norte e litoral gaúcho.

Em Porto Alegre, o início do dia deve ter chuva isolada. O tempo continua abafado, e a instabilidade volta a ganhar força, condicionando a ocorrência de pancadas com raios.

Já no sábado (29), a frente fria se desloca e a chuva deve se concentrar entre o norte gaúcho e o sul paranaense.

No Rio Grande do Sul, o dia deve apresentar condições de céu parcialmente encoberto, com o sol aparecendo entre nebulosidade variável em boa parte do Estado. Pancadas podem ocorrer no período da tarde em toda área da metade norte, que fica com condições para chuva fraca e chuvisco.

