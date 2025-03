Sinal digital de parabólicas antigas começa a ser desligado; veja o que fazer

Limpeza de frequência

A desativação do sinal das parabólicas antigas ocorre por uma necessidade de limpeza de frequência de banda para a implementação do sinal móvel de internet 5G . A faixa atualmente ocupada pelas antenas parabólicas tradicionais (não-digitais) é mesma pela qual ocorrerá o tráfego de dados da nova tecnologia.

Como migrar?

Para quem ainda utiliza as parabólicas antigas, um programa do governo federal disponibiliza a entrega de kits com a nova antena, gratuitamente, até o dia 30 de junho. Para ter acesso ao programa, é preciso fazer parte do cadastro de programas sociais CadÚnico.