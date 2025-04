RS tem alerta laranja para alagamentos e risco de tempestades

A instabilidade avança sobre o Rio Grande do Sul e pode provocar tempestades em todo o território gaúcho desta segunda (31) a terça-feira (1º). Há risco de alagamentos em Porto Alegre e em municípios da Região Metropolitana, do Vale do Sinos e parte do Litoral, entre entre Rio Grande, no sul do Estado, e Tramandaí, no Litoral Norte.

Conforme o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuva pode chegar a 100 milímetros nestas áreas. Com grau de severidade laranja, o comunicado é válido das 11h às 23h desta segunda-feira.

Com estas condições, a orientação é evitar a utilização de aparelhos elétricos e não enfrentar o mau tempo. Em situações de risco, ligue para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

Leia Mais Semana começa com instabilidade e chance de temporais em grande parte do RS

Chuva intensa no restante do Estado

Também há risco de tempestades nas demais regiões do Rio Grande do Sul, porém com menos intensidade. Válido até as 6h de terça-feira e com grau de severidade amarelo, outro alerta aponta para chuva com volume de até 50 milímetros e rajadas de vendo entre 40 km/h e 60 km/h na Serra, nos Vales, na Região Central, no Noroeste, no Litoral Norte, nas Missões e na Região Norte.