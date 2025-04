Professora é esfaqueada por alunos em escola municipal de Caxias do Sul

Estudantes do sétimo ano da João de Zorzi, no bairro Fátima Baixo, teriam sido os responsáveis.

Uma professora de inglês da Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi, no bairro Fátima Baixo, de Caxias do Sul, foi esfaqueada por alunos no início da tarde desta terça-feira (1º). Ela estaria ministrando a aula, uma das primeiras da tarde, quando foi atingida.