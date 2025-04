Sessão da Tarde exibe A Vida É Agora nesta terça-feira

Resumo de A Vida É Agora

Quando o veterano escritor de comédia Charlie Burnz (Billy Crystal) conhece a cantora de rua nova-iorquina Emma Payge (Tiffany Haddish), eles formam uma amizade inesperada, mas engraçada. Emma teve um começo difícil com Charlie, porém, em pouco tempo, cada um encontra no outro uma espécie de alma gêmea, forjando um vínculo profundo que afasta a lacuna da geração e redefine o significado de amor e confiança .

