Quem saiu do "BBB 25" hoje? Vilma é eliminada com 58,91% dos votos

Estudante de Nutrição, Vilma entrou no programa ao lado do filho, o ator Diogo Almeida, que também já foi eliminado. Manoella Mello / Globo / Divulgação

Vilma está fora do Big Brother Brasil 25. No paredão desta terça-feira (1º), a sister recebeu 58,91% dos votos.

Ela enfrentou Diego Hypolito e Vinicius, que receberam 1,4% e 39,69%, respectivamente.

O resultado vai ao encontro do resultado da enquete de GZH, que indicava a saída da sergipana.

Quem é Vilma?

Natural de Sergipe e moradora do Rio de Janeiro, Vilma, de 68 anos, foi confirmada como integrante do grupo camarote. Ela entrou no programa ao lado do filho, o ator Diogo Almeida, de 40 anos, que também já foi eliminado.

Estudante de Nutrição, Vilma chegou a se inscrever para o reality junto com o marido, mas percebeu que não gostaria de entrar no jogo ao lado de outra pessoa que não fosse o filho.

Como foi a formação do paredão?

O BBB 25 entrou no modo turbo. No domingo (30), após a eliminação de Eva, os participantes enfrentaram uma nova prova do líder: Maike levou a melhor. Assim que Tadeu Schmidt anunciou a formação de um novo paredão, o brother indicou Diego Hypolito para a berlinda. Vilma foi a mais votada pela casa e, como contragolpe, puxou Vinícius.

