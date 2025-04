Dua Lipa anuncia shows no Brasil em novembro; veja datas e preços

Cantora volta ao Brasil depois do Rock In Rio 2022. Instagram @dualipa / Reprodução

A cantora britânica Dua Lipa confirmou, nesta terça-feira (1º), as datas da turnê Radical Optimism na América Latina, incluindo duas apresentações no Brasil.

Ela se apresenta em São Paulo, no Estádio Morumbis, no dia 15 de novembro, e no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, no dia 22 de novembro.

O início da pré-venda de ingressos será próxima segunda-feira (8), com exclusividade para clientes Visa. Já as vendas para o público geral serão abertas na quinta-feira (10). Ambas pelo site Ticketmaster.

Turnê na América do Sul

Antes de desembarcar no Brasil, Dua Lipa inicia a turnê na região no dia 7 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina.

Em seguida, a cantora passa por Santiago, no Chile, no dia 11. Após as apresentações em São Paulo e no Rio, ela segue para Lima, Bogotá e Cidade do México.

A última vez que Dua Lipa esteve no Brasil foi em 2022, quando encerrou o Rock in Rio com o show do álbum Future Nostalgia. Agora, a artista retorna para divulgar Radical Optimism, seu terceiro disco de estúdio.

Ingressos

Veja os valores para assistir à artista:

São Paulo

Data: 15 de novembro

15 de novembro Local: Estádio Morumbis

Valores:

Arquibancada: R$ 230 (meia) / R$ 460 (inteira)

R$ 230 (meia) / R$ 460 (inteira) Cadeira Inferior: R$ 390 (meia) / R$ 780 (inteira)

R$ 390 (meia) / R$ 780 (inteira) Cadeira Superior: R$ 360 (meia) / R$ 720 (inteira)

R$ 360 (meia) / R$ 720 (inteira) Pista: R$ 295 (meia) / R$ 590 (inteira)

R$ 295 (meia) / R$ 590 (inteira) Pista Premium: R$ 445 (meia) / R$ 890 (inteira)

Rio de Janeiro

Data: 22 de novembro

22 de novembro Local: Estádio Nilton Santos

Valores

Cadeira Superior (Oeste A e B; Leste): R$ 230 (meia) / R$ 460 (inteira)

R$ 230 (meia) / R$ 460 (inteira) Cadeira Inferior (Oeste e Leste): R$ 390 (meia) / R$ 780 (inteira)

R$ 390 (meia) / R$ 780 (inteira) Cadeira Sul: R$ 320 (meia) / R$ 640 (inteira)

R$ 320 (meia) / R$ 640 (inteira) Pista: R$ 295 (meia) / R$ 590 (inteira)

R$ 295 (meia) / R$ 590 (inteira) Pista Premium: R$ 470 (meia) / R$ 940 (inteira)

Datas dos shows

7 de novembro: Buenos Aires, Argentina – Estádio River Plate

Buenos Aires, Argentina – Estádio River Plate 11 de novembro: Santiago, Chile – Estádio Nacional

Santiago, Chile – Estádio Nacional 15 de novembro: São Paulo, Brasil – Estádio Morumbis

São Paulo, Brasil – Estádio Morumbis 22 de novembro: Rio de Janeiro, Brasil – Estádio Nilton Santos

Rio de Janeiro, Brasil – Estádio Nilton Santos 25 de novembro: Lima, Peru – Estadio San Marcos

Lima, Peru – Estadio San Marcos 28 de novembro: Bogotá, Colômbia – Estádio El Campín

Bogotá, Colômbia – Estádio El Campín 1º de dezembro: Cidade do México, México – Estádio GNP Seguros

Cidade do México, México – Estádio GNP Seguros 2 de dezembro: Cidade do México, México – Estádio GNP Seguros