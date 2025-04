"Adolescência", da Netflix, vai ter segunda temporada?

No streaming desde 13 de março, a série é a número um na Netflix no mundo todo.

Disponível desde 13 de março, a minissérie britânica Adolescência é a número um na Netflix no mundo todo. Apesar do sucesso, a plataforma ainda não confirmou uma segunda temporada da produção.

No entanto, o criador e protagonista, Stephen Graham, não descarta a ideia de expandir a história — principalmente levando em consideração a audiência que a série está tendo.

O enredo se desenvolve a partir daí, sendo desencadeada uma investigação que envolve o pai e a psicóloga que tenta "desvendar" a mente do menino.

Possibilidade de continuação

Em entrevista ao portal Variety , Stephen Graham afirmou que a série foi originalmente pensada como uma produção única , mas não exclui a possibilidade de desenvolver uma nova narrativa dentro do mesmo universo.

O ator Ashley Walters, que interpreta o inspetor Luke Bascombe, também afirmou que adoraria voltar a trabalhar com a Netflix.

No entanto, destacou que uma sequência precisa ser bem planejada , considerando o impacto que a minissérie já causou.

— Um prelúdio de Adolescência não vai acontecer , com certeza. Mas há muitas possibilidades dentro do tema, principalmente se voltarmos a explorar a natureza humana — disse Walters.

Qual é o enredo de Adolescência?

Em quatro episódios, Adolescência analisa os motivos que podem ter levado o jovem a esse ato. Entre eles, a influência do discurso misógino e machista e a impossibilidade de controlar o uso das redes sociais entre os adolescentes .

O pai de Jamie, Eddie (Stephen Graham), enfrenta o choque da acusação , enquanto a psicóloga Briony Ariston (Erin Doherty) tenta compreender o comportamento do menino.

A série se destaca pelo uso do plano-sequência , técnica cinematográfica que mantém a câmera em movimento contínuo, aumentando a tensão e a imersão do público.

Adolescência é baseada em uma história real?

Apesar do realismo da trama, Adolescência não é baseada em um caso específico . Segundo a Netflix, os personagens e os eventos retratados são fictícios, mas a inspiração veio de notícias sobre crimes cometidos por adolescentes .

Stephen Graham revelou ao portal Tudum , da Netflix, que se impressionou com casos semelhantes da vida real e quis explorar as questões sociais por trás desses incidentes.

Quem está no elenco de Adolescência?

O elenco mescla nomes mais conhecidos e atores com menor reputação. O protagonista é Stephen Graham, conhecido pelos papéis em produções como Boiling Point e Corpos .

Além dele, a trama traz Owen Cooper, Erin Doherty ( The Crown ), Ashley Walters ( Top Boy ), Faye Marsay, Christine Tremarco e Amelie Pease.

Onde assistir a Adolescência?

A minissérie já está disponível no catálogo da Netflix. No total, são quatro episódios, com cerca de 40 a 60 minutos cada.