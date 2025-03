Eva, Delma ou Vinícius será eliminado no domingo (30). TV Globo / Divulgação

Eva, Delma e Vinícius formam o 11° paredão do Big Brother Brasil 25. Eles disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil no próximo domingo (30).

O eliminado sairá no domingo (30), seguindo o "modo turbo" do reality. Na data, também haverá nova prova do líder e formação de paredão

Como foi formado o paredão

Vinicius já estava emparedado como consequência da prova do líder. O líder Maike indicou Delma direto para a berlinda. A votação da casa foi aberta.

Para quem foram os votos

Diego Hypólito votou na Eva

Eva votou na Daniele Hypólito

Vinícius votou na Eva

João Gabriel votou na Daniele Hypólito

Renata votou na Daniele Hypólito

Guilherme votou na Eva

Daniele Hypólito votou na Eva

João Pedro votou na Daniele Hypólito

Vilma votou na Daniele Hypolito

Vitória Strada votou na Eva

Delma votou na Eva

Eva foi mais votada pelos brothers e sisters.

Dinâmica da semana "modo turbo"

Uma movimentação atípica vai marcar a semana do BBB 25, da TV Globo. Ou melhor, duas. São duas formações de paredão, duas eliminações e duas provas do líder até a próxima terça (1°). O reality show entra no chamado "modo turbo" nesta reta final.

Na quinta-feira (27), começou a liderança de Maike. Na sexta (28), houve a disputa da prova do anjo, vencida por João Pedro, e o paredão entre Delma, Eva e Vinicius foi formado. Um brother ou sister será eliminado no domingo (30).